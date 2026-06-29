Apart hôtel Milyy D32om

Complexe Sweet House

Situé à seulement 15 minutes en voiture du centre-ville de Panama

et donnant sur l'océan Pacifique et le canal de Panama – Sweet House –

c'est une maison idéale qui répond aux besoins d'un amateur

style de vie urbain, et tous ceux qui veulent avoir un accès rapide à la plage.

Sécurité 24 heures sur 24

Verre double vitrage avec isolation thermique et acoustique

Service complet de soutien aux urgences

Service de conciergerie

Trois étages pour le stationnement

Trois passagers principaux et un fret

Stationnement pour les visiteurs

SUR LES STAGES De 4 à 19 LOCK:

Appartements avec 1 et 2 chambres, salles de bains, dressing, cuisine ouverte, balcon individuel et terrasse.

12 appartements à l'étage.

6 appartements avec vue sur l'océan et 6 appartements avec vue sur le canal de Panama et la forêt tropicale.

SUR LES STAGES De 20 à 24 jours

Penthouses 3 chambres, 3 salles de bains, cuisine ouverte, dressing, terrasse spacieuse et vue sur l'océan.

Sur les derniers étages du complexe se trouvent des lieux de détente avec vue panoramique, une piscine, une salle de sport, une terrasse extérieure et une salle de jeux.

Membre prestigieux au Pearl Beach Club

Accès privé à la plage

et piscine

Centre de remise en forme

Spa de luxe

La superficie de l'appartement est de 103,9 m2-133,9 m2;

226,8 m2-394,8 m2

Le complexe a été commandé en 2012.