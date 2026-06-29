Apart hôtel Milyy D32om

Complexe Sweet House
Situé à seulement 15 minutes en voiture du centre-ville de Panama
et donnant sur l'océan Pacifique et le canal de Panama – Sweet House –
c'est une maison idéale qui répond aux besoins d'un amateur
style de vie urbain, et tous ceux qui veulent avoir un accès rapide à la plage.
Sécurité 24 heures sur 24
Verre double vitrage avec isolation thermique et acoustique
Service complet de soutien aux urgences
Service de conciergerie
Trois étages pour le stationnement
Trois passagers principaux et un fret
Stationnement pour les visiteurs
SUR LES STAGES De 4 à 19 LOCK:
Appartements avec 1 et 2 chambres, salles de bains, dressing, cuisine ouverte, balcon individuel et terrasse.
12 appartements à l'étage.
6 appartements avec vue sur l'océan et 6 appartements avec vue sur le canal de Panama et la forêt tropicale.
SUR LES STAGES De 20 à 24 jours
Penthouses 3 chambres, 3 salles de bains, cuisine ouverte, dressing, terrasse spacieuse et vue sur l'océan.
Sur les derniers étages du complexe se trouvent des lieux de détente avec vue panoramique, une piscine, une salle de sport, une terrasse extérieure et une salle de jeux.
Membre prestigieux au Pearl Beach Club
Accès privé à la plage
et piscine
Centre de remise en forme
Spa de luxe
La superficie de l'appartement est de 103,9 m2-133,9 m2;
226,8 m2-394,8 m2
Le complexe a été commandé en 2012.