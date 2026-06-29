Apart hôtel Nogal

Nogal est situé dans la zone la plus prestigieuse de Panama City, Costa del Este, une zone connue pour ses normes d'infrastructure élevées et un secteur d'affaires merveilleux. Situé au cœur du centre d'affaires et avec accès aux routes principales. Nogal est à proximité des commerces et des restaurants, à seulement quelques minutes en voiture du centre-ville, faisant de Nogal un endroit idéal pour vivre.

Bâtiment :

Tour de 41 étages

32 niveaux d'appartement

6 appartements au niveau

Appartements 100m2, 122m2 et 131m2

Sécurité 24 heures

Générateur d'électricité

Réservoir de réserve d ' eau

Infrastructure des zones sociales du complexe:

Domaine social no 1:

Piscine familiale et jacuzzi

Terrasse couverte avec bar

Voie de circulation

Salle des manifestations

Aire de jeux pour enfants

Gymnase



Domaine social n° 2:

Cinéma

Zones de détente et de jeux

Salon SPA



Prix: à partir de 295mil $.

Préparation: 2026. Construction - 3 ans.

Plan de paiement

15% d'acompte

10% d'échelon dans un an

10% en 2 ans

65% de paiement au moment de la construction est terminée en trois ans. Paiement intégral ou par versements du développeur à 6,5-7%.

Au moment de la construction, en règle générale, l'augmentation du prix de l'immobilier est d'environ 10-15%.

Le revenu de location prévu dans ce complexe est de 6 à 8 %, soit environ 1600-2000 $ par mois.

Et un autre avantage important de l'acquisition de biens immobiliers dans ce complexe est la capacité d'obtenir le statut de résidence permanente!