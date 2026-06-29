Apart hôtel Nogal

Nogal est situé dans la zone la plus prestigieuse de Panama City, Costa del Este, une zone connue pour ses normes d'infrastructure élevées et un secteur d'affaires merveilleux. Situé au cœur du centre d'affaires et avec accès aux routes principales. Nogal est à proximité des commerces et des restaurants, à seulement quelques minutes en voiture du centre-ville, faisant de Nogal un endroit idéal pour vivre.
Bâtiment :
Tour de 41 étages
32 niveaux d'appartement
6 appartements au niveau
Appartements 100m2, 122m2 et 131m2
Sécurité 24 heures
Générateur d'électricité
Réservoir de réserve d ' eau
Infrastructure des zones sociales du complexe:
Domaine social no 1:
Piscine familiale et jacuzzi
Terrasse couverte avec bar
Voie de circulation
Salle des manifestations
Aire de jeux pour enfants
Gymnase
Domaine social n° 2:
Cinéma
Zones de détente et de jeux
Salon SPA
Prix: à partir de 295mil $.
Préparation: 2026. Construction - 3 ans.
Plan de paiement
15% d'acompte
10% d'échelon dans un an
10% en 2 ans
65% de paiement au moment de la construction est terminée en trois ans. Paiement intégral ou par versements du développeur à 6,5-7%.
Au moment de la construction, en règle générale, l'augmentation du prix de l'immobilier est d'environ 10-15%.
Le revenu de location prévu dans ce complexe est de 6 à 8 %, soit environ 1600-2000 $ par mois.
Et un autre avantage important de l'acquisition de biens immobiliers dans ce complexe est la capacité d'obtenir le statut de résidence permanente!