Apart hôtel Korolevskaya Palma

Complexe d'appartements en front de mer
avec design et architecture de pointe.
Le complexe est situé à Playa Gorgona, à seulement 50 minutes de
Panama City et à quelques minutes de la ville de Coronado.
Vue de l'océan sans fin !
DEUX BASES
avec 28 et 21 étages
BASE A dispose de 6 appartements à l'étage
BASE B est situé 8 appartements à l'étage
PRODUITS peut être avec 1 ou 2 chambres
LIFTS 4 passagers et un fret
INFRASTRUCTURE:
Sécurité 24 heures sur 24
Salle générale avec administrateur au rez-de-chaussée
Lieux de vacances
Parking pour les clients
Balcon privé
Infrastructure du 1er étage ( 1er zone sociale )
-terrasse couverte
-Restaurants et cafés
piscine
- sortie sur la plage privée
Infrastructure du 3ème étage ( 3ème zone sociale )
tribunal multifonctionnel
terrasse
Salle de sport
sauna
- aire de jeux pour enfants
- salle pour événements privés
- Jakouzi
- piscine familiale
Le complexe a seulement 281 appartements
Appartements d'une superficie de 70 m2, 129 m2 et 135 m2
Appartements de 1 et 2 chambres
Vue de tous les appartements - à l'océan
Plusieurs appartements à vendre au prix de 165,000 $
Plan de paiement
1ère option - 100%
2ème option:
PV - 30%
70% - le plan d'acompte du développeur à 6,5% pour 5 ans, tout en vivant et louer l'immobilier 50 est possible immédiatement
Revenu locatif projeté au moins 6 à 8 % par année
Augmentation annuelle des coûts -8-10%
Le complexe est prêt-à-faire-2016