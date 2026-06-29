Apart hôtel Korolevskaya Palma

Complexe d'appartements en front de mer

avec design et architecture de pointe.

Le complexe est situé à Playa Gorgona, à seulement 50 minutes de

Panama City et à quelques minutes de la ville de Coronado.

Vue de l'océan sans fin !

DEUX BASES

avec 28 et 21 étages

BASE A dispose de 6 appartements à l'étage

BASE B est situé 8 appartements à l'étage

PRODUITS peut être avec 1 ou 2 chambres

LIFTS 4 passagers et un fret

INFRASTRUCTURE:

Sécurité 24 heures sur 24

Salle générale avec administrateur au rez-de-chaussée

Lieux de vacances

Parking pour les clients

Balcon privé

Infrastructure du 1er étage ( 1er zone sociale )

-terrasse couverte

-Restaurants et cafés

piscine

- sortie sur la plage privée

Infrastructure du 3ème étage ( 3ème zone sociale )

tribunal multifonctionnel

terrasse

Salle de sport

sauna

- aire de jeux pour enfants

- salle pour événements privés

- Jakouzi

- piscine familiale





Le complexe a seulement 281 appartements

Appartements d'une superficie de 70 m2, 129 m2 et 135 m2

Appartements de 1 et 2 chambres

Vue de tous les appartements - à l'océan

Plusieurs appartements à vendre au prix de 165,000 $

Plan de paiement

1ère option - 100%

2ème option:

PV - 30%

70% - le plan d'acompte du développeur à 6,5% pour 5 ans, tout en vivant et louer l'immobilier 50 est possible immédiatement

Revenu locatif projeté au moins 6 à 8 % par année

Augmentation annuelle des coûts -8-10%

Le complexe est prêt-à-faire-2016