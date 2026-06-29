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Apart hôtel Korolevskaya Palma

Caimitillo, Panamá
depuis
$165,000
;
8
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ID: 3789
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Panamá
  • État
    Panamá Province
  • Région
    Distrito de Panama
  • Ville
    Caimitillo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    28

À propos du complexe

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Complexe d'appartements en front de mer

avec design et architecture de pointe.

Le complexe est situé à Playa Gorgona, à seulement 50 minutes de

Panama City et à quelques minutes de la ville de Coronado.

Vue de l'océan sans fin !

DEUX BASES

avec 28 et 21 étages

BASE A dispose de 6 appartements à l'étage

BASE B est situé 8 appartements à l'étage

PRODUITS peut être avec 1 ou 2 chambres

LIFTS 4 passagers et un fret

INFRASTRUCTURE:

Sécurité 24 heures sur 24

Salle générale avec administrateur au rez-de-chaussée

Lieux de vacances

Parking pour les clients

Balcon privé

Infrastructure du 1er étage ( 1er zone sociale )

-terrasse couverte

-Restaurants et cafés

piscine

- sortie sur la plage privée

Infrastructure du 3ème étage ( 3ème zone sociale )

tribunal multifonctionnel

terrasse

Salle de sport

sauna

- aire de jeux pour enfants

- salle pour événements privés

- Jakouzi

- piscine familiale


Le complexe a seulement 281 appartements

Appartements d'une superficie de 70 m2, 129 m2 et 135 m2

Appartements de 1 et 2 chambres

Vue de tous les appartements - à l'océan

Plusieurs appartements à vendre au prix de 165,000 $

Plan de paiement

1ère option - 100%

2ème option:

PV - 30%

70% - le plan d'acompte du développeur à 6,5% pour 5 ans, tout en vivant et louer l'immobilier 50 est possible immédiatement

Revenu locatif projeté au moins 6 à 8 % par année

Augmentation annuelle des coûts -8-10%

Le complexe est prêt-à-faire-2016

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 70.0
Prix ​​par m², USD 2,357
Prix ​​de l'appartement, USD 165,000

Localisation sur la carte

Caimitillo, Panamá

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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