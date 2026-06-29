Apart hôtel Matis

Matis - un complexe d'appartements de luxe et de style absolu!

Le complexe d'appartements de luxe a été spécialement conçu pour ceux qui rêvent d'un véritable plaisir de la vie, en plus d'avoir une belle vue sur le vaste océan!

COMPLÉMENTS

Le bâtiment complexe se compose de 56 étages.

Les 10 premiers étages comprennent :

lieu de repos

court de tennis

salle de jeux

sauna et spa

Parking.

Au 6ème étage il y a des endroits uniques pour se reposer

Espace pour différents événements et une aire de jeux

Salle de gym, sauna, cour de squash

Grande piscine pour adultes et enfants

Terrasse ouverte pour la détente et barbecue

Il n'y a que deux appartements à un étage.

Ascenseurs silencieux ultramodernes et ascenseurs de fret.

Trois places de parking pour chaque appartement.

Installations d'incendie et d'urgence fiables.

Système de surveillance vidéo moderne.

Appartements:

Les appartements du complexe sont présentés dans les versions suivantes:

336,9 m2 et 342,9 m2 avec trois chambres.

Il est possible d'acheter des appartements avec quatre chambres. Cette option est conçue et calculée sur demande exclusive.

Le salon est une salle à manger avec vue sur l'océan.

Salle à manger ouverte pour le petit déjeuner.

Dans le complexe MATIS vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour une vie luxueuse et paisible !