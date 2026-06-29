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Apart hôtel Matis

Caimitillo, Panamá
depuis
$980,000
;
9
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ID: 3794
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Panamá
  • État
    Panamá Province
  • Région
    Distrito de Panama
  • Ville
    Caimitillo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    56

À propos du complexe

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Matis - un complexe d'appartements de luxe et de style absolu!

Le complexe d'appartements de luxe a été spécialement conçu pour ceux qui rêvent d'un véritable plaisir de la vie, en plus d'avoir une belle vue sur le vaste océan!

COMPLÉMENTS

Le bâtiment complexe se compose de 56 étages.

Les 10 premiers étages comprennent :

lieu de repos

court de tennis

salle de jeux

sauna et spa

Parking.

Au 6ème étage il y a des endroits uniques pour se reposer

Espace pour différents événements et une aire de jeux

  • Salle de gym, sauna, cour de squash
  • Grande piscine pour adultes et enfants
  • Terrasse ouverte pour la détente et barbecue

Il n'y a que deux appartements à un étage.

Ascenseurs silencieux ultramodernes et ascenseurs de fret.

Trois places de parking pour chaque appartement.

Installations d'incendie et d'urgence fiables.

Système de surveillance vidéo moderne.

Appartements:

Les appartements du complexe sont présentés dans les versions suivantes:

336,9 m2 et 342,9 m2 avec trois chambres.

Il est possible d'acheter des appartements avec quatre chambres. Cette option est conçue et calculée sur demande exclusive.

Le salon est une salle à manger avec vue sur l'océan.

Salle à manger ouverte pour le petit déjeuner.

Dans le complexe MATIS vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour une vie luxueuse et paisible !

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 3 chambres
Surface, m² 336.9
Prix ​​par m², USD 2,909
Prix ​​de l'appartement, USD 980,000

Localisation sur la carte

Caimitillo, Panamá

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