Complexe résidentiel Tivat Gardens

Le complexe «Tivat Gardens» est un ensemble résidentiel fermé haut de gamme, réalisé dans un style architectural contemporain. Situé dans un quartier calme à proximité du parc municipal de Tivat et du prestigieux port Porto Montenegro, les résidents ont accès à la fois aux espaces de promenade et aux restaurants et bars de haut niveau. En traversant le parc, les habitants peuvent rejoindre le centre-ville et l'école internationale Knightsbridge — le tout à quelques minutes à pied. Entouré de pins et de collines, le complexe crée une sensation de resort privé ; les logements offrent des vues panoramiques sur l'Adriatique et les pentes verdoyantes, tandis que le territoire est protégé des regards extérieurs. «Tivat Gardens» se compose de plusieurs bâtiments de cinq étages. Par exemple, le bâtiment 5 regroupe 22 appartements : au niveau inférieur se trouvent de spacieux logements jusqu'à 93 m² avec terrasses et vérandas verdoyantes, tandis qu'aux étages supérieurs se trouvent des appartements avec terrasses verdoyantes de 66 m² et un accès à la toiture-terrasse. Le bâtiment 6 contient 14 appartements, parmi lesquels des studios et des deux-pièces d'une superficie de 34 à 88 m² ; certains logements disposent de grandes terrasses et d'espaces verts, et les penthouse sont dotés de toits supplémentaires pour la détente privée. La superficie totale des appartements dans le projet varie de 36 à 119 m², les terrasses de 4 à 41 m² ; pour certains appartements, un accès au toit est prévu. Le projet au format « ville dans la ville » — les résidents peuvent satisfaire tous leurs besoins quotidiens sans quitter le territoire. Sur place sont prévus : un centre SPA avec sauna, hammam et cabines de massage individuellesune salle de fitness, une salle de yoga privée et une piscine extérieure avec espace lounge et cheminéeune zone barbecue, des pergolas et des kiosques pour se détendre en plein airdes aires de jeux pour enfants et une salle de cinéma pour les jeux de sociétéun salon de beauté SPA, des salles de réunion, une cafétéria-boulangerie et un mini-marchéLe territoire du complexe est fermé aux voitures ; des parkings souterrains et extérieurs sont prévus, ainsi que des bornes de recharge pour véhicules électriques. Une sécurité 24h/24 et un service de conciergerie assurent la tranquillité des résidents, et la société de gestion s'occupe de la location des appartements, du nettoyage et de l'entretien. Le projet a été conçu par le bureau international Arser Architects ; chaque appartement est vendu « clé en main » avec mobilier et électroménager de grandes marques. Les finitions utilisent de la pierre naturelle et du bois, des sanitaires Villeroy & Boch et Dornbracht, des systèmes de climatisation Samsung et un chauffage au sol. Le complexe est équipé d'une « maison intelligente » : entrée sans clé par code ou empreinte digitale, fenêtres et ingénierie économes en énergie, ainsi qu'un accès internet rapide. Pourquoi choisir Tivat Gardens Un emplacement fermé et calme à quelques pas du centre de Tivat, de Porto Montenegro et de l'école internationale.Une diversité de logements — des studios aux penthouse avec terrasses verdoyantes et accès au toit.Des services internes de haut niveau : spa, fitness, piscine, salle de cinéma, café, salon de beauté, commerces et société de gestion.Des appartements « clé en main » avec des finitions et un mobilier de première classe, des systèmes intelligents, un parking souterrain et une sécurité.Le projet Tivat Gardens allie l'atmosphère d'un resort cinq étoiles au confort d'un logement urbain, offrant aux acheteurs une opportunité d'investissement et un haut niveau de vie dans l'un des plus beaux endroits de l'Adriatique.