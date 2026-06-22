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Complexe résidentiel Heights

, Monténégro
depuis
$447,427
;
9
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ID: 38119
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 17
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

HEIGHTS — résidences panoramiques au-dessus de Marina Village à Luštica Bay HEIGHTS — un nouveau quartier résidentiel au sein de Luštica Bay, situé sur les hauteurs entre le quartier Centrale et le premier parcours de golf champion de Gary Player Design au Monténégro. Grâce à son emplacement unique, les résidences offrent des vues panoramiques sur la baie de Trašte, la baie de Kotor, la mer Adriatique et la marina de Luštica Bay. Le projet est conçu comme une communauté méditerranéenne moderne mettant l'accent sur la lumière, l'espace, l'intimité et l'environnement naturel. L'architecture de HEIGHTS combine des éléments traditionnels monténégrins avec des solutions de design contemporaines : pierre naturelle, teintes naturelles claires, vitrage panoramique et terrasses spacieuses créent une atmosphère de vie paisible au bord de la mer. HEIGHTS comprend une collection de studios, appartements et penthouses avec de spacieux balcons, terrasses et espaces de détente extérieurs. Les plans sont conçus pour maximiser la lumière naturelle et assurer une transition fluide entre l'espace intérieur et les paysages environnants. Concept HEIGHTS vues panoramiques sur la mer et la baie de Kotoremplacement entre Centrale et le parcours de golf The Peaksarchitecture méditerranéenne modernebalcons et terrasses spacieuxintérieurs lumineux aux teintes naturellesmatériaux naturels et aménagement paysagerjardins de lavande et d'oliviersgrande piscine privéepiscine pour enfants séparéeespaces de détente verdoyantsespaces pour le yoga et le fitnessgarages souterrains pour certaines résidencesplaces de stationnement extérieureshaut niveau d'intimité et de serviceLes propriétaires de HEIGHTS bénéficient de l'accès à toute l'infrastructure de Luštica Bay : marina avec promenadehôtel 5 étoiles The Chedi Luštica Bayrestaurants, cafés et boutiquesclub de golf et académie de golfpractice de golf et simulateur de golfspa et infrastructure bien-êtreterrains de tennis et de padelterrains de sport et zones de fitness en plein airsentiers piétonniers et cyclablesplages privées et clubs de plagesécurité 24h/24 et vidéosurveillanceservice de conciergerie et gestion immobilière
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 64.8
Prix ​​par m², USD 9,354
Prix ​​de l'appartement, USD 605,748
Appartements 2 chambres
Surface, m² 92.4
Prix ​​par m², USD 8,981
Prix ​​de l'appartement, USD 829,461
Appartements 3 chambres
Surface, m² 107.9
Prix ​​par m², USD 9,162
Prix ​​de l'appartement, USD 988,929
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Copropriété
Surface, m² 44.5
Prix ​​par m², USD 10,048
Prix ​​de l'appartement, USD 447,427

Localisation sur la carte

, Monténégro
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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, Monténégro
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