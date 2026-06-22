Complexe résidentiel Heights

HEIGHTS — résidences panoramiques au-dessus de Marina Village à Luštica Bay HEIGHTS — un nouveau quartier résidentiel au sein de Luštica Bay, situé sur les hauteurs entre le quartier Centrale et le premier parcours de golf champion de Gary Player Design au Monténégro. Grâce à son emplacement unique, les résidences offrent des vues panoramiques sur la baie de Trašte, la baie de Kotor, la mer Adriatique et la marina de Luštica Bay. Le projet est conçu comme une communauté méditerranéenne moderne mettant l'accent sur la lumière, l'espace, l'intimité et l'environnement naturel. L'architecture de HEIGHTS combine des éléments traditionnels monténégrins avec des solutions de design contemporaines : pierre naturelle, teintes naturelles claires, vitrage panoramique et terrasses spacieuses créent une atmosphère de vie paisible au bord de la mer. HEIGHTS comprend une collection de studios, appartements et penthouses avec de spacieux balcons, terrasses et espaces de détente extérieurs. Les plans sont conçus pour maximiser la lumière naturelle et assurer une transition fluide entre l'espace intérieur et les paysages environnants. Concept HEIGHTS vues panoramiques sur la mer et la baie de Kotoremplacement entre Centrale et le parcours de golf The Peaksarchitecture méditerranéenne modernebalcons et terrasses spacieuxintérieurs lumineux aux teintes naturellesmatériaux naturels et aménagement paysagerjardins de lavande et d'oliviersgrande piscine privéepiscine pour enfants séparéeespaces de détente verdoyantsespaces pour le yoga et le fitnessgarages souterrains pour certaines résidencesplaces de stationnement extérieureshaut niveau d'intimité et de serviceLes propriétaires de HEIGHTS bénéficient de l'accès à toute l'infrastructure de Luštica Bay : marina avec promenadehôtel 5 étoiles The Chedi Luštica Bayrestaurants, cafés et boutiquesclub de golf et académie de golfpractice de golf et simulateur de golfspa et infrastructure bien-êtreterrains de tennis et de padelterrains de sport et zones de fitness en plein airsentiers piétonniers et cyclablesplages privées et clubs de plagesécurité 24h/24 et vidéosurveillanceservice de conciergerie et gestion immobilière