Complexe résidentiel Horizon

Lustica Bay - Horizon Horizon — un nouveau quartier résidentiel de prestige au sein de Luštica Bay, situé sur une hauteur entre la mer Adriatique et le futur terrain de golf de championnat. Le projet est conçu comme une communauté méditerranéenne privée avec des vues panoramiques sur la mer, la marina et les paysages naturels de la péninsule de Luštica. Les résidences Horizon sont disposées en cascade sur le flanc de la colline, offrant ainsi à presque chaque propriété une vue sur la mer et Luštica Bay. L'architecture du projet associe pierre naturelle, bois, teintes naturelles claires et vitrages panoramiques, créant un style méditerranéen moderne avec une grande intimité et une intégration dans la nature environnante. Horizon fera partie de l'un des plus grands et des plus prestigieux projets de l'Adriatique — Luštica Bay. Le complexe se développe comme une véritable ville côtière avec sa propre marina, ses plages, ses hôtels, ses infrastructures sportives, ses restaurants et un terrain de golf de classe mondiale. À ce jour, des centaines de millions d'euros ont été investis dans le développement du projet, et les propriétaires immobiliers sont déjà des familles de plus de 50 pays. Concept Horizon vues panoramiques sur la mer Adriatiqueemplacement sur une hauteur avec une grande intimitéarchitecture méditerranéenne modernegrandes terrasses et espaces de détente extérieursjardins privés et piscines dans certaines résidencesvitrages panoramiquesmatériaux naturels et aménagement paysagerhaut niveau de service et de gestion immobilièreLes propriétaires de biens immobiliers Horizon bénéficient d'un accès à toutes les infrastructures de Luštica Bay : marina avec promenadehôtel 5 étoiles The Chedi Luštica Bayrestaurants, cafés et boutiquesclub de golf et académie de golfspa et infrastructure bien-êtreterrains de tennis et de padelterrains de sport et zones de fitness en plein airsentiers piétonniers et cyclablesplages privées et clubs de plagesécurité 24h/24 et vidéosurveillanceservice de conciergerie et services de gestion immobilière.