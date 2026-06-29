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Apart hôtel Park Rezidnes

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$214,888
27/01/2024
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29/08/2023
$128,215
15/06/2023
$102,388
;
28
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ID: 4079
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar
  • Adresse
    ulica Jovana Tomasevica, 7

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

À propos du complexe

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RÉSIDENCE DU PARC

PARC La résidence est un nouveau complexe multifonctionnel d'élite.

Convient à la vie, à la détente, à l'investissement.

Le complexe se compose de 3 blocs:

Le bloc A- se compose de différents types d'appartements résidentiels.

Block B - du 1er au 5ème étage est équipé d'un complexe de 4 hôtels avec des appartements résidentiels - du 6ème au 8ème étage.

Bloc C – comprend des appartements condo et se trouve du 1er au 4ème étage.

Bloc A – III trimestre de 2023.

Livraison des blocs B et C - Mars 2025.

Lieu:

Le complexe luxueux est situé dans la partie la plus belle et pratique du Monténégro –. Barre

Vers la mer - 450 m

Aéroport Podgorik -50 min.

À Budva-30 min.

À Kotor-40 min.

Vers Tivat-50 min.

- C'est vrai.

piscine sur place

espace détente avec piscines sur le toit

spa boutique

Bain turc

centre de fitness

restaurants

Centres commerciaux

stationnement souterrain

société de gestion, etc.

FRAIS DE PROJET:

Lobby moderne avec hauteur de plafond 4.2 m

Ascenseurs haute vitesse de haute qualité avec interphone

Système générateur de sauvegarde

Isolation thermique fiable

Matériaux à haute résistance au feu

Efficacité énergétique

Insonorisation murale

Interphone vidéo

Jardin paysager et terrasse

Système central de télévision par satellite

PARC Résidence propose des appartements de luxe – studio, 1 + 1, 2 + 1 avec des finitions de haute qualité. Les appartements sont entièrement équipés et meublés. Tous les appartements sont spacieux, donnant sur l'océan ou les montagnes tranquilles.

Superficie et coût des appartements:

Bloc - 35,9-74,2 m2 / de 86 160 – 200 340 euros

Bloc B – 24,75-71,5 m2 / de 56 925 – 164 450 euros

Avec bloc – 38,5 – 77,0 m2 / à partir de 88 550-180 950 euros

Plan de paiement

Paiement -100%

PV -50 %, par versements -50 % ( bloc A, B, C )

PV -30%, par versements - 30% ( bloc – V, C )

Il est possible de louer des appartements en gestion.

PARC La résidence devient le lieu de vie exclusif de Bar, au Monténégro.

Un développeur fiable avec de nombreuses années d'expérience qui a mis en œuvre de nombreux projets réussis dans un magazine de construction.

Investissement privilégié dans la résidence PARC au Monténégro! Grande zone de demande. Vous achetez non seulement un appartement dans un quartier chic, mais aussi la possibilité de recevoir un revenu de location passif!

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 69.5 – 93.9
Prix ​​par m², USD 2,613 – 5,226
Prix ​​de l'appartement, USD 197,738 – 513,635
Appartements 3 chambres
Surface, m² 155.5
Prix ​​par m², USD 5,222
Prix ​​de l'appartement, USD 849,985
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 33.3 – 42.7
Prix ​​par m², USD 2,611 – 3,455
Prix ​​de l'appartement, USD 102,388 – 135,993

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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