Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Prodaju se dvije kuća u Donje Grbe, neposrednoj blizini magistralnog puta Podgorica Danilovgrad.Prva kuća je u potpunosti opremljena i ima 200m2. Prvi nivo ima prostranu dnevnu sobu sa izlazom na terasu, kuhinju, toalet i spavaću sobu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe sa kupatilom i dvije terase. Prizemlje druge kuće ima registrovan ugostiteljski objekat, i radionicu na spratu koja je u sivoj fazi, ukupno 300m2.Plac na kojem se nalazi obje nekretnine ima 680m2.
