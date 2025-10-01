  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Spuz
  4. Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Monténégro
$293,403
6
ID: 28563
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Danilovgrad
  • Ville
    Spuz

Prodaju se dvije kuća u Donje Grbe, neposrednoj blizini magistralnog puta Podgorica Danilovgrad.Prva kuća je u potpunosti opremljena i ima 200m2. Prvi nivo ima prostranu dnevnu sobu sa izlazom na terasu, kuhinju, toalet i spavaću sobu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe sa kupatilom i dvije terase. Prizemlje druge kuće ima registrovan ugostiteljski objekat, i radionicu na spratu koja je u sivoj fazi, ukupno 300m2.Plac na kojem se nalazi obje nekretnine ima 680m2.

Spuz, Monténégro
Autres complexes
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Monténégro
depuis
$422,500
Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Afficher tout Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Chalet Mini hotel - Vila, Mareza
Podgorica, Monténégro
depuis
$880,208
The unique and charming mini hotel has 300m2. Exceptional style and equipment, it consists of 6 apartments. It is located on a plot of 1,170 m2. The property also has a smaller summer house. It represents a great investment and there is the possibility of renting
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se jednosobna kuca na Pobrezju!Ukljuceni svi racuni i parking, osim struja koja se dodatno placa mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
