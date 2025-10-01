  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Radovici
  4. Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat

Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat

Radovici, Monténégro
depuis
$528,125
;
4
Laisser une demande
ID: 28399
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Village
    Radovici

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Investiciona prilika u blizini Luštice Bay! Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay. 📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gradnja do: 472 m² BGP 🏠 Kuća se sastoji od tri etaže:• Prva etaža: dvosoban stan sa dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, dva mokra čvora, ostavom i velikom terasom• Druga i treća etaža: po pet soba sa sopstvenim kupatilima i terasama, plus dodatna dnevna soba 🚗 Pristup direktno sa ulice, obezbijeđen parking i uređeno dvorište.📍 Lokacija koja spaja mir, prirodu i prestižan komšiluk Luštice.

Localisation sur la carte

Radovici, Monténégro
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$410,764
Chalet Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Monténégro
depuis
$1,17M
Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$258,194
Club-house Verona house
Budva, Monténégro
depuis
$117,467
Chalet Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,521
Vous regardez
Chalet Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Radovici, Monténégro
depuis
$528,125
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,113
Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m². Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²: Prizemlje: Prostran dnevni boravak Kuhinja sa trpezarijom Tri spavaće sobe Kupatilo Velika terasa…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Monténégro
depuis
$145,776
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Surface 120 m²
1 objet immobilier 1
Vous voulez acheter un appartement dans un complexe complexe ? Il y a des magasins, des restaurants, des hôtels et la région prestigieuse du Port du Monténégro. Les appartements sont bien équipés pour aménager votre maison et profiter de la vue panoramique de votre maison. Dans tous les cas,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
120.0
284,014
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller