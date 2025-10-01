Chalet Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Na prodaju unikatna Villa na svega 14km od centra Podgorice, 300m od magistralnog puta Podgorica - Nikšić.Nudimo velelepni objekat 560m2 na II etaže, koji se nalazi na placu od 9.000m2. Kuća je ograđena betonskim zidom visine 2m. Objekat posjeduje bazen 10x12m , garažni prostor 60m2 , podrumski prostor, tri ulaza sa elektronskim kapijama, kompletan video nadzor kao i sistem rasvjete na cjelokupnoj ogradi sa svetiljkama na svakih par metara.U prizemlju površine 280m2 nalaze se dva velika dnevna boravka, kancelarija, vešeraj i dva kupatila i kuhinja.Na spratu površine 280m2 nalaze se četiri sobe sa kupatilima, plus jedna soba i teretana. Ostalo su pomocni objekti.Objekat se može koristti za više najmena, od diplomatskog predstavništva ( ambasade), rezidencionalne vile.....
Novo Selo, Monténégro
