Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$234,722
;
9
ID: 28583
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju! 

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Realting.com
Aller