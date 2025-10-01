  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Stari Bar
  Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar

Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar

Stari Bar, Monténégro
depuis
$998
;
8
ID: 28600
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Stari Bar

À propos du complexe

Za izdavanje dvosobna moderno opremljena kuća u Baru. Kuća je ukupne površine 73m2 i nalazi se na lijepo uredjenom i ogradjenom placu.Posjeduje svoj parking u dvorištu i idealna je za porodični život. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit! 

Localisation sur la carte

Stari Bar, Monténégro
Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Monténégro
depuis
$998
