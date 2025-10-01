  1. Realting.com
  4. Chalet Kuća 220 m² na Prodaju – Bar

depuis
$308,073
;
10
ID: 28756
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Village
    Velembusi

À propos du complexe

Prodaju se dvije kuće u Baru, nedaleko od kasarne, na 2.5 km od plaže i od centra grada. Veća kuća je površine 160 m2,  ima tri spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak i kuhinju. Manja kuća je površine 60 m2, ima jednu spavaću sobu, kupatilo, dnevni boravak i kuhinju. U dvorištu se nalazi parking prostor za pet automobila, kao i velika garaža od 160 m2 koja se može iskoristiti za različite namjene. Objekti se nalaze na placu površine 340 m2.

Localisation sur la carte

Velembusi, Monténégro
Éducation
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
