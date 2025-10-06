  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Stari Bar

Nouveaux bâtiments à vendre en Stari Bar

appartements
2
maisons
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Monténégro
depuis
$117,361
Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Afficher tout Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Monténégro
depuis
$998
Za izdavanje dvosobna moderno opremljena kuća u Baru. Kuća je ukupne površine 73m2 i nalazi se na lijepo uredjenom i ogradjenom placu.Posjeduje svoj parking u dvorištu i idealna je za porodični život. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Monténégro
depuis
$215,064
Na prodaju jedinstven trosoban stan u Baru!Stan je ukupne kvadrature 73.3m2 i nalazi se na osmom spratu novoizgradjene zgrade ciji je rok zavrsetka radova kroz mjesec dana.Iz stana koji je udaljen svega 630m2 od plaze, pruza se panoramski pogled na more i grad Bar!Izuzetno je osuncan i ideal…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Sur la carte
Realting.com
Aller