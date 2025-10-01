  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Stari Bar
  4. Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Stari Bar, Monténégro
depuis
$117,361
;
4
Laisser une demande
ID: 28577
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Stari Bar

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora! 

Localisation sur la carte

Stari Bar, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$510,521
Complexe résidentiel
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$124,986
Quartier résidentiel Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$293
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$140,833
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Monténégro
depuis
$117,361
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$472,378
Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m²   Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, ideala…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Dobrota, Monténégro
depuis
$212,825
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 56–59 m²
4 objets immobiliers 4
Installations:Nouveau complexe résidentiel conçu pour fournir un confort de luxemaisons de vacances dans une belle atmosphère. Garantie de haute qualitéLes matériaux et le contenu qui le distinguent de ses concurrents, à savoir : Garage. Surveillance vidéo. Entretien des appartements. Piscin…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
56.0 – 59.0
325,090 – 350,910
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Monténégro
depuis
$109,146
Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller