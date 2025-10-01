  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
7
ID: 28246
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan Preko Morace ukupne kvadrature 40m2 na Prvom spratu manje zgrade koja ne posjeduje lift.Stan je moderno opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obaveznu poslednju kiriju i depozit.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

