Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Igalo, Monténégro
depuis
$82,388
;
6
ID: 28292
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Ville
    Igalo

À propos du complexe

Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 500 m🛁 Kupatilo: 1🛋 Opremljena: Da, luksuzno❄ Klima uređaj: Ima🏢 Sprat: 1. sprat (zgrada bez lifta)🚗 Parking: ispred zgrade🏗 Zgrada: Moderna novogradnja💡 Dodatno: spušteni plafoni sa LED rasvjetom✅ Idealna za izdavanje✅ Pogled na more✅ Odlična investicijaGarsonjera se nalazi na odličnoj lokaciji, svega 500 metara od mora, u mirnom i uređenom dijelu Herceg Novog. Moderna zgrada, kvalitetna oprema i funkcionalan raspored čine ovu nekretninu odličnim izborom za sve koji traže mali ali luksuzan prostor uz more.

Localisation sur la carte

Igalo, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

