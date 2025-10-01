  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
8
ID: 28238
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija Ovaj stan odlikuje moderan enterijer, odlična iskorišćenost prostora i dodatna galerija koja pruža mogućnost za radni prostor, biblioteku ili kutak za odmor. Lokacija je mirna, a u neposrednoj blizini se nalaze svi sadržaji potrebni za udoban život.

Realting.com
Aller