  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom

Quartier résidentiel Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom

Podgorica, Monténégro
depuis
$528
;
4
Laisser une demande
ID: 28158
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupje kvadrature 42m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Pogled na bulevar i novi Dadi Kompleks.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$73,938
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$122,293
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Immeuble Budva novye Bechichi
Becici, Monténégro
depuis
$149,702
Vous regardez
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$73,938
Prodaje se namještena garsonjera, površine 24m², smještena na prizemlju stambene zgrade, u naselju Bijeli Do, Budva.   Struktura: ulazni prostor, dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. Garsonjera posjeduje i ostavu.   Smještena je na mirnoj lokaciji, pogodnoj za život ili rentiranje
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$73,351
Na prodaju je funkcionalna garsonjera površine 24m², smještena na IV spratu manjeg stambenog objekta u izgradnji, u naselju Zabjelo, iza Titexa.Stan ima lijepu i praktičnu strukturu, idealnu za svakodnevni život ili izdavanje. Useljenje je planirano za oktobar, što ovu ponudu čini savršenom …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan površine 47m², smješten na šestom spratu zgrade Zeta gradnje, u City kvartu (ulaz iznad Sicilije). Struktura: ulazni hodnik, prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, moderno i potpuno opre…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller