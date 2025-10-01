  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Chalet Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica

Chalet Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$3,521
ID: 28538
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje je kompletno opremljena kuca na brdu Gorica! Kuca se nalazi u mirnom okruzenju i izolovana je od gradske buke! Posjeduje 7 spavacih soba, prostranu dnevnu sobu, kuhinju, trpezariju, 2 kupatila i toalet! Od dodatnih pogodnosti nudi izdvojen veseraj, grijanje na pelet, klimu u svakoj sobi, rostilj kao i aparat za preciscavanje vode! Kuca je ukupne površine 500m2! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Podgorica, Monténégro
