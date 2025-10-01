  1. Realting.com
Chalet Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,408
9
ID: 28465
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se prostrana kuća površine 137m² na placu ukupne povrsine 700m² u Donjim Kokotima. Kuća se nalazi u blizini teniskih terena i na samo 7 km od centra Podgorice, idealna za miran porodični život uz brzu povezanost sa gradom!Kuca ukupno posjeduje 4 spavace sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Épiceries

