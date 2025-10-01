  1. Realting.com
  4. Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$410,764
;
7
ID: 28386
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju moderna kuca u Gornjoj Gorici.Kuca je ukupne kvadrature 200m2 i nalazi se na placu od oko 600m2.Posleduje prostranu dnevnu sobu, trpezariju sa kuhinjom, 3 spavace sobe, jednu radnu sobu kao dodatak uz garazu, gostinjski wc, kupatilo i krovnu terasu povrsine 80m2.Idealna je za miran zivot, okruzena zelenilom i prirodom!Ulica je privatnog tipa za samo taj dio naselja koji broji svega 8 kuca!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
