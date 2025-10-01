  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
;
10
Laisser une demande
ID: 28258
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića, doma zdravlja i marketa. Mjesečna cijena zakupa iznosi 900 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$4,694
Club-house BUDVA CENTAR
Budva, Monténégro
depuis
$228,377
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Chalet Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$5,868
Chalet Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Monténégro
depuis
$1,17M
Vous regardez
Chalet Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$293,403
Prodaju se dvije kuća u Donje Grbe, neposrednoj blizini magistralnog puta Podgorica Danilovgrad.Prva kuća je u potpunosti opremljena i ima 200m2. Prvi nivo ima prostranu dnevnu sobu sa izlazom na terasu, kuhinju, toalet i spavaću sobu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe sa kupatilom i dvij…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Afficher tout Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Monténégro
depuis
$176,042
A house for sale in the quiet settlement of Ibričevina, in X Crnogorske brigade street, less than two kilometers from the city center. The house area is ​​110 m2, it has a garage and a basement. It is designed as two separate one bedroom apartments, i.e. it has two entrances. The plot area …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Monténégro
depuis
$145,776
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Surface 120 m²
1 objet immobilier 1
Vous voulez acheter un appartement dans un complexe complexe ? Il y a des magasins, des restaurants, des hôtels et la région prestigieuse du Port du Monténégro. Les appartements sont bien équipés pour aménager votre maison et profiter de la vue panoramique de votre maison. Dans tous les cas,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
120.0
284,014
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Realting.com
Aller