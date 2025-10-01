  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,934
;
9
Laisser une demande
ID: 28341
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se kuća površine 211 m² sa dvorištem od 200 m² u naselju Gorica C, po mjesečnoj cijeni od 2.500 €. Kuća se prostire na tri sprata i sastoji se od 4 spavaće sobe, dva dnevna boravka, dvije kuhinje, tri balkona, dva kupatila, jednog toaleta, vešeraja i špajza. Opremljena je kapijom na daljinsko otvaranje, blind vratima, interfonom, sigurnosnim kamerama, klima uređajima, centralnim i podnim grijanjem. Trenutno je polu-namještena, uz mogućnost dodatnog opremanja u skladu sa potrebama zakupca. Kuća se nalazi na izuzetnoj i mirnoj lokaciji, pogodnoj za porodično stanovanje ili rezidencijalni najam.  

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Monténégro
depuis
$176,042
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Monténégro
depuis
$422,500
Chalet Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Monténégro
depuis
$998
Chalet Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,521
Chalet Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Vous regardez
Chalet Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,934
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se samostalna jednosobna kuca u Tolosima!U cijenu ukljuceni svi racuni i parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Two houses in Bar in an excellent location
Chalet Two houses in Bar in an excellent location
Chalet Two houses in Bar in an excellent location
Chalet Two houses in Bar in an excellent location
Chalet Two houses in Bar in an excellent location
Afficher tout Chalet Two houses in Bar in an excellent location
Chalet Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Monténégro
depuis
$308,073
Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of ​​160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen. In the yard there is a parking spa…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Bjelisi, Monténégro
depuis
$554,531
In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool th…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller