Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$89,194
ID: 28503
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Balkon je istočne orijentacije, a postoji mogućnost proširenja stambenog prostora jer zid između balkona i sobe nije noseći. Stan je kvalitetno građen: • Parket od trešnje, • Unutrašnja bravarija od punog drveta, • Spoljašnja stolarija drvo-aluminijum, • Sanitarije Villeroy & Boch keramika. Zgrada je završena prije 7-8 mjeseci, posjeduje lift, a ispred zgrade je parking. Cijena: 76 000€. Moguća kupovina garažnog mjesta po cijeni od 15.000€.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

