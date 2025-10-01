  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,878
;
9
ID: 28349
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se luksuzno opremljen četvorosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 178m2 i jedini je stan na poslednjem spratu.Posjeduje dva garazna mjesta kao i parking pod rampom.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Quartier résidentiel Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,878
Realting.com
