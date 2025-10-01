Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

  1. Realting.com
Igalo, Monténégro
depuis
$83,326
;
6
ID: 28367
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Ville
    Igalo

À propos du complexe

Na prodaju luksuzno opremljena garsonjera sa pogledom na more u modernoj novoizgradjenoj zgradi u Herceg Novom.Garsenjera je ukupne povrsine 27m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Prodaje se namjesten, idealna za za izdavanje tokom sezone ili na duze.Nalazi se na svega 500m od mora!

Localisation sur la carte

Igalo, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

