  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Bar, Monténégro
depuis
$211,250
;
4
Laisser une demande
ID: 28636
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.  Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izolacija, potvrđeno od strane neovisnog građevinskog stručnjaka - Odlična ventilacija zahvaljujući dvostrukoj orijentaciji (pogled na planinu i more) - Samo 3 apartmana po spratu – osiguravajući mir i privatnost - Samo 5 minuta hoda do mora - Promišljeni rasporedi sa visokokvalitetnom završnom obradom "spremni za useljenje" Dostupno za prodaju: Komforan dvosoban stan (60,2 m²) Cijena: 180.000 € Ne propustite priliku da posjedujete premium nekretninu u jednom od najživopisnijih gradova u Crnoj Gori! Kontaktirajte nas za više informacija ili zakazivanje pregleda.

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$140,833
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$493
Quartier résidentiel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Monténégro
depuis
$211,250
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. I…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Budva, Monténégro
depuis
$129,097
Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – os…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Afficher tout Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller