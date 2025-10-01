Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.
Datum završetka: februar 2025.
Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase:
- Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana
- Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izolacija, potvrđeno od strane neovisnog građevinskog stručnjaka
- Odlična ventilacija zahvaljujući dvostrukoj orijentaciji (pogled na planinu i more)
- Samo 3 apartmana po spratu – osiguravajući mir i privatnost
- Samo 5 minuta hoda do mora
- Promišljeni rasporedi sa visokokvalitetnom završnom obradom "spremni za useljenje"
Dostupno za prodaju:
Komforan dvosoban stan (60,2 m²)
Cijena: 180.000 €
Ne propustite priliku da posjedujete premium nekretninu u jednom od najživopisnijih gradova u Crnoj Gori! Kontaktirajte nas za više informacija ili zakazivanje pregleda.
Bar, Monténégro
