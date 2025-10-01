  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi

Bijela, Monténégro
depuis
$104,217
8
ID: 28787
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Ville
    Bijela

À propos du complexe

U novom objektu u Bijeloj, na izuzetno mirnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u neposrednoj blizini, na prodaju je više stanova različite strukture. U ponudi su jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi, kvadrature od 37 do 107 m2. Planiran je završetak radova u oktobru ove godine. Mogućnost kupovine parking, kao i garažnog parking mjesta.

Localisation sur la carte

Bijela, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
