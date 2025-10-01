  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$158,438
;
6
ID: 28247
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u ulici 4. Jula u Podgorici.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade koja posjeduje dva lifta.Nalazi se u blizini novog soping centra ciji je rok zavrsetka 2026ta godina.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$146,701
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Monténégro
depuis
$134,418
Complexe résidentiel Sveti Luka
Pecurice, Monténégro
depuis
$103,336
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$170,174
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$293
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$158,438
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Afficher tout Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Monténégro
depuis
$1,89M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Une communauté de villa haut de gamme en construction dans la baie de Kotor, composée de 6 villas avec vue panoramique sur la baie.Chaque villa offre un mélange d'équipements modernes et d'architecture traditionnelle monténégrine, sur fond de mer Adriatique et de montagnes, avec une vue impr…
VALUE.ONE
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se jednosoban stan površine 50m², smješten na petom spratu stambene zgrade u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih ključnih sadržaja – marketa, kafića, resto…
CONCORD NEKRETNINE
