  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
;
4
Laisser une demande
ID: 28495
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 450m2. Stanovi se nalaze na drugom spratu zgrade i posjeduju odvojen ulaz pozadi zgrade! Svaki stan dobija svoje parking mjesto ukljuceno u cijenu!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,584
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
Quartier résidentiel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$271,104
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Afficher tout Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Bar, Monténégro
depuis
$108,820
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций. Комплекс состоит из 3 блоков: Блок А - состоит из различных типов жилых квартир. Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Бл…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$239,839
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller