  2. Monténégro
  3. Bar
  Quartier résidentiel New residential building in Bar

depuis
$2,171
10
ID: 28628
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

À propos du complexe

Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta. Stanovi su različite strukture. Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2. Veličine dvosobnih stanova: 73,90m2, 79,90m2, 83,75m2, Cijene stanova se kreću od 1.850 EUR/m2 do 2.100 EUR/m2. Završetak radova planiran je za sredinu 2026. godine.

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel New residential building in Bar
depuis
$2,171
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$187,778
Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja pod…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Complexe résidentiel by the sea in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$131,246
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 66–94 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel au bord de la mer à Tivat.Un complexe résidentiel moderne de première classe avec vue sur la mer et accès direct à la plage. C'est une offre d'élite dans l'un des quartiers les plus pittoresques de Tivat. Une architecture élégante, une vue imprenable sur l'Adriatique, de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
66.0 – 83.0
351,414 – 373,903
Apartment 2 chambres
94.0
421,488
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Izdaje se jednosoban stan površine 60m², smješten u mirnom dijelu Zagoriča, Podgorica. Struktura: ulazni hodnik, prostrana dnevna soba, odvojena kuhinja, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je funkcionalan i nalazi se u blizini škole i svih neophodnih sadržaja. Zgrada posjeduje video nadzo…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
