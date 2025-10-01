Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Izdaje se moderno opremljena garsonjera površine 37m², smještena na prvom spratu stambene zgrade u Adok naselju, Budva.
Garsonjera je u potpunosti opremljena modernim namještajem i tehnikom, a nalazi se na 10 minuta hoda od Slovenske plaže i centra grada.
Lokacija: U neposrednoj blizini se nalaze ogranđeno igralište, restorani, pizzerije, pekare i marketi.
Parking: Ispred zgrade je javni parking.
Uslovi zakupa:
• Izdaje se na duži period, uz ugovor na minimum godinu dana,
• Nije pet-friendly,
• Plaćanje: prva i posljednja kirija unaprijed + depozit u visini mjesečne kirije.
Mjesečna cijena zakupa: 420€.
Localisation sur la carte
Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour