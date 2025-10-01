  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Monténégro
depuis
$493
;
7
ID: 28485
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Izdaje se moderno opremljena garsonjera površine 37m², smještena na prvom spratu stambene zgrade u Adok naselju, Budva. Garsonjera je u potpunosti opremljena modernim namještajem i tehnikom, a nalazi se na 10 minuta hoda od Slovenske plaže i centra grada. Lokacija: U neposrednoj blizini se nalaze ogranđeno igralište, restorani, pizzerije, pekare i marketi. Parking: Ispred zgrade je javni parking. Uslovi zakupa: • Izdaje se na duži period, uz ugovor na minimum godinu dana, • Nije pet-friendly, • Plaćanje: prva i posljednja kirija unaprijed + depozit u visini mjesečne kirije. Mjesečna cijena zakupa: 420€.

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Monténégro
depuis
$407,160
Quartier résidentiel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Monténégro
depuis
$445,972
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Complexe résidentiel
Tivat, Monténégro
depuis
$131,538
Immeuble N-Bar
Bar, Monténégro
depuis
$166,752
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$493
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Izdaje se garsonjera površine 31 m² sa zasebnom kuhinjom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, kod zgrade Palade, smjesten na drugom spratu. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$136,130
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² na Starom aerodromu, u novoj zgradi Venture, po cijeni od 125.000 €. Stan se nalazi na prvom spratu i orijentisan je ka dvorišnoj strani, što ga čini izuzetno tihim i prijatnim za stanovanje, bez gradske buke. Lokacija je idealna, u blizini se nalaze…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
