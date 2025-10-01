  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$111,493
;
6
Laisser une demande
ID: 28305
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 44m2 i nalazi se na 4. Spratu zgrade iza Sicilije.Prodaje se sa svim stvarima!Trenutno je izdat na godinu dana, mogucnost zadrzavanja klijenata.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$161,681
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$407,357
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$111,493
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Afficher tout Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Monténégro
depuis
$158,982
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Le nouveau complexe multifonctionnel est situé dans le prestigieux quartier Donja Lastva de Tivat, sur terrain plat. La distance jusqu'à la mer et la promenade est seulement 550m, et à Porto-Montenegro il est 1.5km. Le complexe est entouré de toutes les infrastructures nécessaires pour une v…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera u Central Pointu!Garsonjera ne posjeduje balkon!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complexe résidentiel MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complexe résidentiel MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complexe résidentiel MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complexe résidentiel MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Afficher tout Complexe résidentiel MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Complexe résidentiel MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Risan, Monténégro
depuis
$468,402
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 131–288 m²
2 objets immobiliers 2
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY est une occasion unique de posséder non seulement une propriété de luxe, mais aussi une partie de la légendaire marque hôtelière Mövenpick, qui fait partie du groupe Accor mondialement connu.Vous aurez accès à un niveau de service inégalé, des commodités …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
131.0
1,33M
Apartment 3 chambres
288.0
2,96M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller