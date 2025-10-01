  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$822
;
8
ID: 28480
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan površine 50m², smješten na petom spratu stambene zgrade u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih ključnih sadržaja – marketa, kafića, restorana i šoping centra. Ispred zgrade je dostupan javni parking, a stan se izdaje isključivo bez kućnih ljubimaca. Cijena zakupa: 700€.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

