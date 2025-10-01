  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$3,286
;
10
Laisser une demande
ID: 28415
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i terasa. Stan je idealan za porodice ili poslovne ljude koji traže udoban i reprezentativan prostor u mirnom i elitnom dijelu grada. U blizini se nalaze ambasade, škole, vrtići i brojni drugi sadržaji. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$140,833
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$248,806
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Monténégro
depuis
$510,825
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,286
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Izdaje se lijepo opremljena garsonjera, povrsine 30m2, smjestena na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Key - u.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa.Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja po…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, smjesten na osmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City Keju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$253,500
Na prodaju troiposoban stan površine 105m² (uključujući terase), smješten na šestom spratu stambene zgrade od ukupno 11 spratova, u zgradi poznatoj kao Ruske kule, Blok 6. Stan je južno orijentisan, što mu obezbjeđuje obilje dnevne svjetlosti tokom cijelog dana. Prodaje se polunamješten. N…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller