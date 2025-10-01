  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Tivat
  Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building

Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building

Tivat, Monténégro
depuis
$161,958
;
5
ID: 28761
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

À propos du complexe

One bedroom apartment with a surface area of ​​43.89 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building. Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Finances

Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building
Tivat, Monténégro
depuis
$161,958
