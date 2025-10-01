  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$232,844
ID: 28483
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Posjeduje 2 lifta, svoju recepciju, video nadzor, videofon. Stan je opremljen najnovijim smart sistemom i moguce je upravljati svakim uredjajem preko telefona. Takodje posjeduje multi split sistem 2 inverter klime. Moguca kupovina parking mjesta u garazi. Stan je useljiv odmah. Vlasnistvo 1/1.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
