  2. Monténégro
  Quartier résidentiel One bedroom apartment in Verde Village

Quartier résidentiel One bedroom apartment in Verde Village

M 10, Monténégro
depuis
$146,701
;
6
ID: 28785
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

À propos du complexe

A one-room apartment, 57.34sq.m, on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

M 10, Monténégro
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Monténégro
depuis
$445,972
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$79,219
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$261,872
Complexe résidentiel Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Tivat, Monténégro
depuis
$349,163
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$248,806
Prodaje se stan površine 67.24 m2, po strukturi dvosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom T…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u naselju 1. Maj. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$140,833
Na prodaju poslednji stan direktno od investitora! Stan se nalazi na cetvrtom spratu novoizgradjene zgrade na Zabjelu! Uz stan dolazi jedno natkriveno parking mjesto pod rampom! Moguca kupovina preko stambenog kredita!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
