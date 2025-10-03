Quartier résidentiel Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja

  1. Realting.com
Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja

Podgorica, Monténégro
depuis
$644,836
5
ID: 30570
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se trosoban stan površine 138m² na 1. spratu depandansa profesorske zgrade u Bulevaru Džordža Vašingtona 92, sa pogledom na spomenik Sv. Petra Cetinjskog. Stan je prozračan, trostrano orijentisan (sjever–zapad–jug), sa velikim staklenim površinama, terasama na jugu i zapadu, te odličnim rasporedom: prostran dnevni boravak od 70m², dvije sobe po 16m², dodatna prostorija od 30m², kuhinja, dva kupatila i tri terase. Sve prostorije su klimatizovane, stan ima centralno grijanje, blind vrata i ulaz pod video nadzorom. Pogodan je za stanovanje ili poslovni prostor. Uz stan dolazi jedno garažno i jedno parking mjesto pod rampom. Cijena iznosi 550.000 €.

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé

Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$160,204
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$762,847
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$246,458
Complexe résidentiel (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Monténégro
depuis
$264,228
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Monténégro
depuis
$117,361
Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Nalazi se na 6. spratu u kvalitetno izgradjenoj zgradi Zetagradnje koja posjeduje 2 lifta.Ulaz se redovno održava.Veliki javni parking sa slobodnim parking mjestima
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$306,281
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 56–113 m²
3 objets immobiliers 3
Hôtel 5 étoiles Melia Private Residences à Budva.Lancement des ventes d'appartements dans l'hôtel cinq étoiles Melia – directement sur le front de mer à Bečići!Ne manquez pas l'occasion de posséder une résidence en bord de mer gérée par la marque hôtelière internationale Melia!Les appartemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0 – 58.0
308,583 – 455,606
Apartment 2 chambres
113.0
1,02M
Agence
VALUE.ONE
