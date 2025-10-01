  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$645


ID: 28401
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 46m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Obezbijedjeno je i garazno mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$247,867
Quartier résidentiel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Radanovici, Monténégro
depuis
$98,171
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
Autres complexes
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Budva, Monténégro
depuis
$129,097
Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – os…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$762,847
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.   Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala. Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarij…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Afficher tout Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$675,048
Nombre d'étages 2
Un nouveau complexe de villa dans un style moderne entouré d'une oliveraie dans la banlieue de la ville de Herceg Novi.Un total de 8 villas de 3 chambres sont disponibles à la vente, allant de 165 m2 d'espace intérieur.Le complexe est situé dans un quartier calme et verdoyant, à seulement tr…
Agence
VALUE.ONE
