  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
;
9
ID: 28196
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se i prodaje – spreman za useljenje bez dodatnih ulaganja. Svaki detalj pažljivo je biran, što ovaj stan čini privlačnim na tržištu.💰 Cijena stana: 165.000 EUR🚗 Garažno mjesto (opciono): 15.000 EU

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

