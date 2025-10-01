  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Monténégro
$152,569
ID: 28404
Dernière actualisation: 01/10/2025

Prodaje se namjesren dvosoban stan na Cetinju!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i idealnog je rasporeda!Pogodan za zivot ali i za investiciju!

3 Sportski centar, Monténégro
Appart-hôtel Park Rezidens
Bar, Monténégro
depuis
$108,820
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций. Комплекс состоит из 3 блоков: Блок А - состоит из различных типов жилых квартир. Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Бл…
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se opremljen jednosoban stan u Central Pointu!Stan se nalazi na petom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Complexe résidentiel A Star Serenity
Kumbor, Monténégro
depuis
$145,920
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 32–197 m²
3 objets immobiliers 3
Dans la zone touristique la plus prisée de la commune de Herceg Novi, un complexe moderne est en cours de construction – pensé pour un confort de vie exceptionnel et un investissement sûr. 🏊‍♂️ Sur le domaine : • grande piscine d’environ 200 m² • terrain clos et magnifiquement aménagé …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.7
213,245
Apartment 2 chambres
197.1
385,179
Studio
31.7
146,349
