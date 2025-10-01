  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Bar, Monténégro
depuis
$116,188
;
9
ID: 28457
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

À propos du complexe

Prodaju se dva stana – dvosoban stan i garsonjera, ukupne površine 72m², sa mogućnošću spajanja u jedan veći stan. Nalaze se u Baru, u Požarevačkoj ulici, na mirnoj i atraktivnoj lokaciji.   Struktura:   Dvosoban stan: dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo, terasa Garsonjera: dnevni boravak sa kuhinjom, kupatiloPostoji tehnička mogućnost spajanja u jedan funkcionalan trosoban stan.     Cijena za komplet iznosi 99.000 €. Stanu pripada i obezbijeđeno parking mjesto.   Ova nekretnina je idealna kako za porodično stanovanje, tako i kao investicija za izdavanje.   Za više informacija i dogovor oko obilaska, kontaktirajte nas.

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
