  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Petrovac
  4. Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Petrovac, Monténégro
depuis
$170,174
;
9
Laisser une demande
ID: 28330
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Petrovac

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan u modernom stambenom kompleksu sa bazenom, smješten u mirnom i ušuškanom dijelu Petrovca.Stan površine 54 m² nalazi se na prvom spratu i ima izuzetno funkcionalan raspored: ulazni hodnik, dnevni boravak sa izlaskom na terasu, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Stan je južno orijentisan, što mu omogućava obilje prirodne svjetlosti tokom cijelog dana.✅ Odlična prilika za investiciju – savršen za izdavanje tokom turističke sezone✅ Kompleks nudi mir i privatnost, uz zajednički bazen na raspolaganju stanarima✅ Lokacija je mirna, ali u neposrednoj blizini svih potrebnih sadržaja i plaže.

Localisation sur la carte

Petrovac, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$146,701
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$89,194
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$165,244
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Đenovići, Monténégro
depuis
$2,63M
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Monténégro
depuis
$170,174
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$293
Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.   Karakteristike stana:   Opremljen toalet Kuhinjski elementi Klima uređaj Eloksirana bravarija Blind vrata Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini p…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel New residential building in Bar
Quartier résidentiel New residential building in Bar
Quartier résidentiel New residential building in Bar
Quartier résidentiel New residential building in Bar
Quartier résidentiel New residential building in Bar
Afficher tout Quartier résidentiel New residential building in Bar
Quartier résidentiel New residential building in Bar
Bar, Monténégro
depuis
$2,171
Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta. Stanovi su različite strukture. Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2. Veličine dvosobnih stanova: …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,350
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: id…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller