Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$1,174
8
ID: 28202
Dernière actualisation: 01/10/2025

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

Izdaje se trosoban stan površine 90 m² preko puta Ekonomske škole, smješten na prvom spratu. Stan je lijepo namješten i odmah useljiv, a u cijenu zakupa uključena su i dva garažna mjesta. Lokacija je veoma praktična i dobro povezana. Mjesečna kirija iznosi 1.000 €.

Podgorica, Monténégro
Autres complexes
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
Afficher tout Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
, Monténégro
depuis
$352
Two apartments for rent on the first floor, both area of 47 m2 , behind the Diagonala cafe in Zabjelo. The apartments are unfurnished, but there is a possibility to make a kitchen by agreement with potential tenants. They are suitable for living, as well as for offices
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se jednosoban moderno namješten stan, površine 44m2, u novoj zgradi u Zagoricu. Nalazi se na 10 spratu  zgrade Zetagradnje. Iz stana se pruza predivan pogled na Podgoricu!Kucni ljubimci nisu dozvoljeni!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tivat, Monténégro
depuis
$131,538
Options de finition Аvec finition
Équipements: Complexe résidentiel de luxe situé dans la ville pittoresque de Tivat, les appartements dans le complexe sont créés avec un amour du détail, fournissant toutes les commodités nécessaires pour une vie confortable. L'architecture moderne du complexe est conçue de telle sorte que d…
