Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Becici, Monténégro
depuis
$109,146
;
3
ID: 28392
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Becici

À propos du complexe

Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i kvalitet gradnje u jednom!• Površina: 26,63 m²• Bez pogleda• Cijena: 3.500 €/m²

Localisation sur la carte

Becici, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

