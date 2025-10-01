  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
;
10
ID: 28638
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 108m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u Central Pointu.   Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe (od kojih je jedna master soba), kupatilo, toalet i dvije terase.   Posjeduje multi split sistem.Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje tri lifta i čiji se ulaz redovno održava. U cijenu zakupa su uracunata i dva garazna parking mjesta.Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!   Petar Abramovic – agent za nekretnine.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
181,018
VALUE.ONE
