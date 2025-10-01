Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
7
ID: 28376
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan na Zabjelu!Stan se nalazi u Zabjelskoj Vektri.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se moderno namjesten jednosoban stan povrsine 45m2 u ulici Ksenije Cicvaric.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.Cijena: 600€
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$265,236
Prodaje se dvosoban stan povrsine 64m2 na odlicnoj lokaciji City Kvart. Stan posjeduje multi split sistem i kompletno je opremljen.Stan se nalazi na 6. spratu koji nije poslednji
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Afficher tout Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$202,446
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 52–85 m²
2 objets immobiliers 2
Un tout nouveau bâtiment résidentiel moderne dans la ville balnéaire populaire de Bečići. Le bâtiment est situé sur l'autoroute Adriatique, à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva. À proximité, vous trouverez un supermarché et des restaurants de fruits de mer. C'est le cinquième…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
213,597
Apartment 3 chambres
85.0
349,149
Agence
VALUE.ONE
